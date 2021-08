Fugge dopo l’incidente in via Montramito a Viareggio, era una minorenne senza patente

Un poliziotto libero dal servizio, ieri sera (11 agosto), intorno alle 20, era in via di Montramito a Viareggio ed ha assistito ad un incidente tra due motocicli, per fortuna senza conseguenze lesive per nessuno.

Una delle due persone coinvolte, però, invece di fermarsi per compilare il moduli di constatazione amichevole, è fuggita.

Il poliziotto, sospettando che potesse esserci qualcosa di strano sotto, si è messo all’inseguimento riuscendo ad fermarla poco dopo.

La centaura era una minorenne, 15 anni, senza patente, alla guida di un motociclo senza revisione né assicurazione, pertanto, la volante chiamata in ausilio dal poliziotto dopo aver riaffidato la ragazza ai genitori, ha provveduto ad elevare diverse sanzioni amministrative, tra cui una per incauto affidamento nei confronti della madre, proprietaria della moto. Il veicolo è stato sequestrato.