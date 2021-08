Musica oltre l’una di notte, denunciata la titolare del bagno Cristal di Marina di Torre del Lago

Denuncia per la titolare del bagno Cristal a Torre del Lago da parte della polizia per inosservanza dei provvedimenti anti Covid

La stessa, infatti, lo scorso sabato sera non ha osservato l’ordinanza comunale che impone di spegnere la musica all’una di notte, giustificandosi con un’interpretazione personalizzata del provvedimento. La donna, infatti, aveva detto ai poliziotti intervenuti per i controlli su tutta la marina di Torre del Lago, che siccome la musica era rivolta verso il mare, e non verso la strada, non era in violazione del provvedimento comunale.

Ma l’ordinanza è chiara: “È fatto divieto – si legge nel testo – ai pubblici esercizi ubicati sul viale Europa a Marina di Torre del Lago di effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale sia all’aperto che al chiuso non oltre l’una di notte”.

E, quindi, il commissariato di Viareggio ha denunciato la donna alla procura della Repubblica di Lucca. L’eventuale reiterazione della violazione potrebbe adesso anche comportare la sospensione della licenza per abuso della stessa.