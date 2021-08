Rinnovo permessi Ztl, appello di Comune e Metro: “Utilizzate procedure on line e prenotazioni”

È iniziato il 2 agosto scorso il rinnovo dei permessi di accesso, transito e sosta nella Ztl per le categorie G (residenti e dimoranti nelle zone regolamentate al di fuori del centro storico), M (imprese di gestione dei servizi pubblici), O (anziani non autosufficienti residenti e dimoranti nella Ztl B) ma Metro srl e Comune di Lucca invitano gli utenti a non concentrare i rinnovi a fine mese, ad utilizzare la prenotazione ma soprattutto le procedure on line.

“Dall’1 al 10 agosto sono stati rilasciati 241 permessi – affermano l’assessore al traffico Gabriele Bove, l’amministratore unico e il direttore generale di Metro srl Cristian Bigotti e Mauro Natali – Di questi 88 sono relativi a permessi che erano scaduti il 31 luglio (prevalentemente B1) 153 sono i permessi rinnovati delle categorie di agosto G, M e O. In agosto sono stati fatti soltanto 8 pratiche online: troppo poche – affermano gli amministratori – per questo rinnoviamo ancora una volta l’invito a non concentrare negli ultimi giorni del mese l’afflusso agli sportelli: il sistema prenotazioni sta funzionando bene, ma è necessario che si utilizzi maggiormente il sistema di rinnovo on line tramite il portale Metro – www.metrosrl.it che consente di ritirare il permesso senza coda allo sportello”.