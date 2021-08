Si intensificano i controlli delle forze dell’ordine per il week end di Ferragosto, che porterà nella nostra provincia un alto numero di turisti.

In questo anno particolare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, gli agenti operativi dovranno fare i conti, oltre che sul controllo del territorio, anche con gli accertamenti sul rispetto della normativa sul Green pass, introdotta in questi ultimi giorni.

“L’impegno della questura di Lucca, non è mai venuto meno in questi mesi, tanto ché il nostro lavoro è iniziato il 12 di aprile e per l’estate è da giugno che non abbassiamo la guardia, per il rispetto della convivenza civica e delle norme di emergenza sanitaria – ricorda il questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella – Abbiamo la necessità di mantenere alta l’attenzione e l’invito che tengo molto a fare, è quello di segnalare tempestivamente situazioni e luoghi a rischio, anche da parte dei cittadini”.

Come ogni anno per il 15 di agosto, il dipartimento con ordinanza ha previsto intensi servizi di controllo del territorio, per l’arrivo nella città di Lucca di un alto numero di turisti, con un incremento sostanziale rispetto all’anno precedente.

“L’ordinanza di Ferragosto pone particolare attenzione a questi giorni estivi, ma si inserisce in un discorso più ampio ed è la continuazione di un percorso iniziato alcuni mesi fa – spiega il questore –. Già ad aprile abbiamo richiesto i rinforzi in vista di questo periodo, con particolare attenzione alla zona della Versilia, seguendo una strategia ben pianificata”.

Quest’anno ai normali controlli si aggiungeranno anche quelli relativi al green pass.

“Siamo stati chiamati direttamente da Ministro dell’Interno alla necessità di procedere ai controlli a campione. Questo servizio è stato messo in campo già dal 6 agosto, giorno dell’entrata in vigore del decreto legge”.

Il contributo della Questura di Lucca nei servizi di controllo del territorio è un servizio interforze e oltre alla polizia di Stato, coinvolge: carabinieri, polizia municipale, guardia di finanza e capitaneria di porto.

“Il problema della sicurezza però non è solo un problema delle forze dell’ordine, occorre il contributo di tutti per arginare le criticità, amministratori locali e anche singoli cittadini. Questo contributo è stato essenziale, molti sindaci hanno applicato regole limitative per la musica e per la somministrazione di alcolici. Ma anche ai cittadini è richiesto di contribuire, attraverso la segnalazione di luoghi a rischio e il loro intervento, in molti casi, è stato determinante ai fini del nostro lavoro”.

Quali sono i luoghi più a rischio all’interno del Comune di Lucca?

“La situazione di Lucca è sotto controllo, il centro storico è il particolare obiettivo, soprattutto nel fine settimana – dichiara il questore – Molta attenzione anche alle zone periferiche, interessate particolarmente da furti nelle abitazioni. Anche in questo caso però è stata registrata una diminuzione di questo fenomeno, lo scorso anno la diminuzione dei furti era stata attribuita al periodo di lookdown. Oggi, confermiamo una decrescita del fenomeno, che va a stabilizzarsi al di sotto della media”.

“Il nostro obiettivo – dice il questore Alessandra Cordella Faranda – è adottare la nostra azione al contesto e alla realtà in cui viviamo. Bisogna osservare cosa chiede la comunità e quali sono obiettivamente i problemi. Conoscere il territorio ci permette di apportare delle strategie che evitano di andar dietro a degli allarmi non supportati da dati statistici”.

Nei prossimi tre giorni verranno svolti servizi aggiuntivi oltre al controllo del territorio espresso dai commissariati, con un contributo interforze, con pattugliamento di agenti in borghese. Questo servizio in particolare si già è reso protagonista di un arresto per furto di un orologio Rolex a Forte dei Marmi, ma il servizio in borghese può essere utile anche per arginare episodi di violenza e per i furti nelle abitazioni.

La polizia stradale nella notte tra sabato e domenica intensificherà gli sforzi sul controllo della movida e per l’abuso di alcool alla guida.

“Siamo in un momento storico particolare da un punto di vista economico – sottolinea il questore -. Non è nostra intenzione chiudere dei locali, se non proprio necessario. Proprio per questo abbiamo convocato numerosi gestori della Versilia, per far capire a che punto rischiano di arrivare”.

I servizi vedranno la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle polizie municipali di Lucca, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Sono stati previsti specifici servizi sul lungo mare della Versilia da parte della Polizia Stradale per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche.

Infine, sempre in Versilia saranno presenti le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, a rinforzare il dispositivo territoriale.

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di vigilanza per i festeggiamenti serali e notturni, sulle spiagge. A tal proposito la questura ricorda che il codice della navigazione proibisce l’accensione di fuochi sulle spiagge, per cui sono vietati i falò.