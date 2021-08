Ferragosto sicuro anche in mare: la guardia costiera toscana mette in campo 100 militari

39 mezzi nautici a disposizione, oltre 100 uomini impiegati in mare ed a terra, in aggiunta a più di 20 uomini in turno continuo 24 ore su 24 nelle sale operative. E’ questo in sintesi il dispositivo di vigilanza e sicurezza predisposto dalla guardia costiera della direzione marittima della Toscana per Ferragosto, che assumerà il massimo livello di prontezza operativa in questo weekend di ferragosto, che anche quest’anno si prospetta con numeri di presenze molto rilevanti sia a mare che a terra.

I militari a bordo delle motovedette ed in particolare quelli in servizio sui battelli veloci, già

impegnati dallo scorso 19 giugno nella più ampia operazione di mare sicuro, che ha già

totalizzato sinora oltre 19 mila controlli in materia di ambiente, diporto , demanio, stabilimenti

balneari ed altro, avranno il compito di tutelare le attività turistico-balneari lungo i circa 600 chilometri difascia costiera, comprese le isole dell’ Arcipelago Toscano, che formano il litorale di giurisdizione dell’intera direzione marittima, supportati a terra da squadre di militari dei 26 uffici territoriali

dipendenti che controlleranno gli apprestamenti di sicurezza sulle spiagge frequentate dai bagnanti, oltre alla verifiche tese a garantire il libero accesso agli arenili e la possibilità per tutti di fruire delle spiagge pubbliche

Il contrammiraglio Gaetano Angora, direttore marittimo della Toscana, spiega: “La nostra

attività per il fine settimana di ferragosto proseguirà secondo i compiti consueti ma con un assetto

decisamente rinforzato visto l’elevato numero di utenti che è previsto che frequenteranno i litorali toscani in questi due-tre giorni. Saremo impegnati innanzitutto sul controllo del rispetto delle distanze di sicurezza dei natanti dalle zone di mare riservate alla balneazione, specificatamente nelle mete turistiche di maggior richiamo e dove si registra un più intenso traffico di imbarcazioni. Una particolare attenzione sarà riservata all’uso legittimo dei natanti, affinché siano rispettate le norme sull’utilizzo di questi mezzi, con particolare attenzione anche alle moto d’acqua, per le quali è prevista la maggiore età ed il possesso della patente nautica. Non trascureremo le verifiche a bordo delle unità nautiche in ordine al rispetto del numero massimo delle persone imbarcabili, anche con richiamo alle esigenze imposte dall’emergenza sanitaria in atto, nonché controlli serrati sulla regolarità dello svolgimento delle attività di locazione e noleggio. Ai diportisti che saranno trovati in regola sarà, come ormai è consuetudine da alcuni anni, rilasciato il bollino blu che

attesta appunto la conformità del natante alle disposizioni di sicurezza ed evita che lo stesso sia sottoposto ad altri controlli nello stesso senso. Non vi sarà alcun tipo di tolleranza per tutti quei

comportamenti che mettano a rischio l’incolumità pubblica e dai quali possano scaturire situazioni

di allarme o di emergenza”.