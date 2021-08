Rissa sulla spiaggia lungo la Passeggiata, 6 daspo urbani

Sei daspo urbani nei confronti di 4 minorenni e 2 maggiorenni. Sono i provvvedimenti assunti dal questore di Lucca, dopo una indagine dei carabinieri su una rissa sulla spiaggia prospiciente la passeggiata di Viareggio nel febbraio scorso. I giovani identificati e denunciati sono stati segnalati dai carabinieri alla divisione anticrimine della questura, che ha emanato i provvedimenti che prevedono per i destinatari il divieto di accesso a tutta la zona interessata dalla passeggiata di viale Regina Margherita, nonché alla spiaggia vicina.

I provvedimenti hanno la durata da sei mesi ad un anno e sono stati adottati in base alla normativa entrata in vigore dopo il noto e triste episodio che ha avuto come vittima Willy Duarte; in virtù di tale norma il questore, può adottare il provvedimento di divieto di accesso non solo per singoli esercizi pubblici, ma anche per una ben individuata zona territoriale e soprattutto anche nelle immediate vicinanze di tali luoghi proprio per permetterne la pacifica e sicura fruibilità da parte di tutti i cittadini.

Già nel mese di luglio, su segnalazione dei carabinieri di Marina di Pietrasanta, erano stati adottati altri 6 provvedimenti a carico di altrettanti soggetti che avevano partecipato ad una rissa davanti ad un locale della citata località turistica.