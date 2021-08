Scoppia un pneumatico in A12, 20 vetture coinvolte nel maxi tamponamento

Maxi tamponamento stanotte alle 1 in A12 tra l’uscita Versilia e l’area di servizio Versilia ovest con 20 veicoli coinvolti fortunatamente senza feriti.

Su un autotreno che percorreva l ‘autostrada in carreggiata sud è esploso accidentalmente un pneumatico del semirimorchio che ha carambolato in corsia sorpasso.

Nello stesso istante sopraggiungeva una fila di autovetture in corsia di sorpasso che non potevano far altro che investire l’ ostacolo.

Fortunatamente nessun ferito nè problematiche alla viabilità .

La polizia stradale di Viareggio ha proceduto ai rilievi.