Senza il green pass dentro al locale: multe a 2 clienti e al gestore

Prime sanzioni a Lucca dopo l’entrata in vigore delle nuove norme relative a locali e green pass. Sono state elevate nella serata di ieri (13 agosto), durante i servizi di controllo interforze disposti dal questore di Lucca per il weekend di Ferragosto.

Gli agenti delle volanti hanno trovato, infatti, all’interno di un locale in via Elisa, 2 clienti seduti al tavolo ma privi di green pass. Sono stati sanzionati inseme al gestore dell’attività, che, come ormai noto, deve obbligatoriamente verificare il possesso del green pass da parte del cliente, e solo se vi è una evidente incongruenza tra i dati anagrafici e le persona deve controllare anche i documenti.

Il gestore viene sanzionato solo in caso si ravvisi una sua responsabilità, se cioè un cliente mostra il green pass falso, ma con dati anagrafici compatibili con la persona, non sarà sanzionato. Nel caso di via Elisa i 2 clienti ne erano completamente sprovvisti. In caso di 3 violazioni in 3 giorni diversi, è prevista la chiusura del locale fino a 10 giorni.