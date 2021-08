In 500 con le tende in spiaggia, sgomberati

Guardie del Parco del Massaciuccoli in azione per i controlli di Ferragosto: nella notte tra sabato 14 e oggi (15 agosto) pattugliamenti sul litorale a partire da Marina di Vecchiano e fino a Torre del Lago. Le guardie hanno trovato in totale circa 500 persone con 50 tende e numerosi fuochi, in un’area naturale dove accampamenti e l’accensione di fiamme sono vietate per la sicurezza e la delicatezza dell’ambiente.

Grazie all’intervento tutte le tende sono state smontate, i fuochi spenti e le persone sono tornate a casa prima dell’una di notte. Pattugliamenti anche sul Serchio verso la foce del fiume, per accertare che le barche rispettino i limiti di velocità, e presso la Lecciona. Infine nel weekend sono stati effettuati controlli alla spiaggia del Gombo dove non sono stati rilevati insediamenti sull’arenile, con poche barche che hanno sforato il limite di attracco posto a 250 metri dalla riva. “Ringrazio le guardie per la professionalità dimostrata in queste numerose azioni di controllo nel periodo di Ferragosto – dichiara il presidente Bani – un’opera anche di educazione ambientale perché le stesse guardie spiegano i valori e i principi del Parco, che va fruito e insieme curato e rispettato. Per quanto riguarda il Gombo la situazione è migliorata dopo gli ultimi interventi, per questo ringrazio la sensibilità dimostrata da molti. Infine un ringraziamento all’associazione Fruitori di Bocca di Serchio la cui collaborazione è molto importante”.