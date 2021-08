Conclusa la bonifica dell’incendio a Orbicciano: in fiamme sei ettari fra bosco e pineta

È stato definitivamente spento l’incendio che ha colpito sabato (14 agosto) le colline di Camaiore nella frazione di Orbicciano. Il rogo, di natura dolosa, ha interessato circa sei ettari tra bosco e pineta e ha impegnato 40 squadre tra volontari e addetti dei vigili del fuoco.

Intensa è stata l’attività dal cielo, con 8 lanci di Canadair e la presenza di ben tre elicotteri. In totale i lanci d’acqua sulle fiamme sono stati circa 150.

L’ultima squadra è venuta via intorno alle 14,30 di oggi alla conclusione delle operazioni di bonifica. L’ufficio della Protezione Civile del Comune è rimasto a disposizione per la fornitura del vettovagliamento al personale impiegato come da convenzione.

Un ringraziamento da parte del Comune va a tutti gli operatori e ai volontari che hanno dovuto affrontare questa situazione resa ancora più difficile dal grande caldo di questi giorni. Un ringraziamento va anche al Ristorante il Pioppo, che ha messo a disposizione tutti gli spazi esterni per le operazioni necessarie.