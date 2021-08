Esce da casa e non dà più sue notizie: si cerca una ragazza di 24 anni

Si è allontanata stamani (16 agosto) alle 11,30, a piedi. La ragazza, Ludovica Tocchini, ha 24 anni e abita a Montecarlo, in località San Giuseppe in una traversa di via del Marginone. La famiglia non ha più sue notizie da stamattina: la stessa non ha con sé né il cellulare né i documenti.

Era vestita con leggins e top sportivo nero. Al braccio aveva un orologio Casio. Chiunque la vedesse o avesse notizie può chiamare il 331.2724111 o il 345.8506754. È possibile chiamare anche il 112 o le polizie municipali.

A cercare la ragazza, anche se al momento per le forze dell’ordine si tratta di un allontanamento volontario, come annunciano i sindaci Sara D’Ambrosio e Leonardo Fornaciari, ci sono anche la polizia municipale di Altopascio e la Croce Verde di Porcari, con cinque squadre a partire dalle 21 di stasera. Diffuso il tam tam sui social e sui principali gruppi delle diverse comunità territoriali. Le ricerche della ragazza sono state attivate, dal tam tam degli amici e delle famiglia, anche nelle limitrofe province di Pisa e Pistoiua.