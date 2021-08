Frattura due dita a un poliziotto durante un controllo: arrestato

Dà in escandescenze durante un controllo della polizia: in manette.

È successo sabato pomeriggio (14 agosto) intorno alle 19 quando una volante è intervenuta in piazzale Ricasoli, in quanto una ragazza aveva chiamato il 113 perché spaventata da un uomo che la seguiva insistentemente. Quando gli operatori sono arrivati la ragazza, che si era rifugiata all’interno della stazione, ha indicato ai poliziotti l’uomo che la stava seguendo, che, alla richiesta delle generalità da parte degli operatori, ha dato in escandescenza.

Durante la colluttazione, conclusa con l’arresto dell’uomo, un 28enne di origine marocchina, un operatore ha riportato la frattura di due dita.

Questa mattina (16 agosto) è prevista la direttissima: dovrà rispondere dell’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.