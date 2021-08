Oltre 800 grammi di marijuana nella tenda in campeggio: denunciato 40enne viareggino

Nel primo pomeriggio di ieri (15 agosto) personale delle volanti del commissariato di Viareggio, impegnato nei servizi di prevenzione per Ferragosto, effettuando un controllo all’interno di un camping di Viareggio, ha percepito un forte odore di marijuana provenire da una tenda.

L’occupante, un 40enne residente a Viareggio, si è giustificato riferendo di aver fumato alcuni spinelli ma la versione non ha convinto gli agenti che hanno proceduto ad una perquisizione durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati 840 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso.

L’uomo è stato accompagnato in commissariato dove è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente e per il porto abusivo d’armi o oggetti atti ad offendere.