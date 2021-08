Rapina all’alba a un bar chiosco di Lido di Camaiore: 18enne in manette

Rapina all’alba a Lido di Camaiore, in manette un 18enne di origine albanese.

Le volanti del commissariato sono intervenute sul lungomare Europa, all’altezza di piazza Lemmetti dove il giovane, residente a Pistoia poco prima si era introdotto all’interno di un chiosco-bar forzando la porta di ingresso e, dopo aver scassinato il registratore di cassa, si era impossessato di 300 euro in contanti facendo altresì man bassa di bottiglie di alcolici per il valore di circa mille euro, assieme ad altre persone.

Il proprietario aveva sorpreso il ladro che, invece di darsi alla fuga, lo minacciava con una bottiglia costringendolo ad entrare nel chiosco e portargli altri alcolici. Mentre il proprietario assecondava il malvivente è giunta sul posto una guardia particolare giurata che è intervenuta cercando di bloccare il giovane che, però, lo colpiva al volto con numerosi pugni ed alla testa con un corpo contundente, lasciandolo a terra sanguinante.

A quel punto la polizia ha rintracciato e arrestato il 18enne che si trovava poco distante dal luogo. La guardia giurata è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Versilia dove è stato curato e refertato con più di 30 giorni di prognosi per fratture al volto e la perdita di un dente. Il giovane è stato condotto al carcere di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per identificare i suoi complici.