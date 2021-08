Senza green pass all’interno del locale in via San Paolino: sanzionati cliente e gestore

Proseguono i controlli delle forze di polizia sulla corretta applicazione della normativa antiCovid in vigore.

Anche sabato sera, durante i servizi di controllo interforze, a Lucca sono state fatte due sanzioni per inosservanza della normativa sul green pass. All’interno di un locale in via San Paolino, infatti, gli operatori hanno accertato la presenza di un cliente privo di green pass. Pertanto è stato sanzionato anche il gestore.

In Versilia è stata riscontrata ancora una volta la violazione dell’ordinanza del sindaco da parte del bagno Cristal, nei cui confronti, oltre alla denuncia, si stanno valutando i provvedimenti da adottare.