Aumentano i ricoveri al San Luca: 20 i posti letto occupati in area covid e 4 in terapia intensiva

Il virus continua a circolare anche in Provincia di Lucca. Nell’ultima settimana (da martedì 10 a ieri 16 agosto) i nuovi positivi nell’Azienda usl Toscana nord ovest crescono lievemente, passando dai 1578 dei primi giorni di agosto a 1837 contagi. Di questi il 95 per cento (1731) non è vaccinato, il 2 per cento (36) ha solo una dose e il 3 per cento (60) ha completato il ciclo di vaccinazione.

In particolare nella piana di Lucca sono stati 211 i nuovi positivi dell’ultima settimana, di cui 121, ovvero il 58 per cento, ha meno di 35 anni. Nello stesso periodo in Valle del Serchio sono 38 i contagiati, con il 50 per cento di under 35 mentre in Versilia i nuovi casi salgono a 261 con 167 (pari al 64%) di loro che ha meno di 35 anni.

Per quanto riguarda i ricoveri nell’ospedale San Luca ci sono 20 persone in area covid, 8 di loro sono vaccinate. A loro si aggiungono i 4 posti letto occupati in terapia intensiva. Nessun ricovero invece all’ospedale Versilia.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 78888, 1167 in più rispetto a martedì scorso (10 agosto). L’unico decesso registrato in provincia di Lucca riguarda la donna di 29 anni non vaccinata e deceduta ieri (16 agosto) nell’ospedale Versilia.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, sono 6135 le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I vaccini

A ieri (16 agosto) le vaccinazioni effettuate nell’Asl Toscana nord ovest erano 1.413.326, di cui 813.738 per prime dosi e 649.342 (79,8%) cicli completi, mentre il totale dei residenti vaccinati è di 1.481.018 (843.646 prime dosi e 684.272 cicli completi). Prime dosi: 91,3% ultraottantenni; 88,3% (70-79 anni); 83,8% (60-69 anni); 76,6% (50-59 anni); 69,5% (40-49 anni); 62,4% (30-39 anni); 64,9% (20-29 anni); 44,5% (12-19 anni). Cicli completi: 91,2% ultraottantenni; 87,3% (70-79 anni); 80,2% (60-69 anni); 70,7% (50-59 anni); 44% (40-49 anni); 32,2% (30-39 anni); 40,2% (20-29 anni); 16,7% (12-19 anni).