Danneggiato il monumento ai caduti di Valdottavo. Esattamente 6 anni dopo la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto

Era il 16 agosto 2015, durante la giornata tradizionalmente dedicata al patrono di Valdottavo, San Rocco, quando fu completata l’opera di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto. Esattamente 6 anni dopo, il 17 agosto 2021, il suo monumento centrale dedicato ai caduti di tutte le guerre è stato rinvenuto danneggiato. Ancora non si sa da chi e perché: ma non lascia indifferente la coincidenza fra le date.

“Senso civico, rispetto per il bene comune, attenzione per un luogo della memoria collettiva come il monumento ai caduti: questi sconosciuti… Ditemi, perché? Se qualcuno lo ha fatto per sbaglio, almeno che abbia il buonsenso di segnalarlo. Se qualcuno lo ha fatto con dolo, c’è solo tanta, tanta pena”. A parlare è il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, che in un post pubblico dalla sua pagina facebook denuncia l’accaduto.

“Che esempio viene dato alle nuove generazioni? Che rispetto abbiamo per le generazioni passate? In mezzo a quel che succede nel mondo è, ovviamente, una piccolezza, ma davvero non si può vedere. Davvero l’unica nota stonata nel giorno di San Rocco” conclude Andreuccetti, sconcertato e perplesso.