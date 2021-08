Giovedi i funerali di Katia Lamberti, morta a 29 anni dopo il contagio da Covid

Il funerale della giovane donna morta dopo essere stata contagiata dal Covid, nonostante al pronto soccorso dell’ospedale Versilia i medici abbiano fatto di tutto per salvarle la vita, si terrà giovedi (19 agosto) alla chiesa parrocchiale San Giuseppe di Torre del Lago

Katia Lamberti, titolare della pizzeria-friggitoria Regina di Cuori sul viale Venezia a Torre del Lago, era in quarantena per aver contratto il virus con il compagno Emanuele e non era stata vaccinata.

“Domenica mattina la situazione è peggiorata – racconta il compagno – Katia stava male, mi è svenuta tra le braccia e l’ho subito portata in ospedale”

Oggi è stata effettuata l’autopsia, ospedaliera, da parte del medico legale Dunia Bonuccelli e la famiglia ha nominato come consulente il medico Vito Vitale, e un legale.

La febbre, inizialmente bassa, non è mai passata poi il tracollo, improvviso e la morte che lascia nel lutto tutta la frazione pucciniana. Katia, che di recente si era sottoposta a un intervento chirurgico, lavorava come titolare, nel locale, chiuso da giorni per quarantena.