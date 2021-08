Trovata morta la ragazza scomparsa da casa

L’hanno trovata questa mattina (17 agosto) ormai priva di vita. Era all’interno di un casolare abbandonato in via di Tappo a Badia Pozzeveri. Per Ludovica Tocchini, 24 anni, di San Giuseppe di Montecarlo, non c’è stato niente da fare.

Dopo drammatiche ore di ricerche da parte della famiglia e delle forze dell’ordine, la tragica scoperta è stata fatta questa mattina, a meno di 24 ore dalla scomparsa della giovane donna. A trovare il suo corpo è stato un abitante del paese, Mario Sarti, che ha preso parte alle ricerche che andavano avanti dalla giornata di ieri.

Già nel tardo pomeriggio di ieri la zona era stata ispezionata da cittadini e alcuni agenti della polizia municipale di Altopascio, ma soltanto stamani un abitante della zona ha deciso di controllare anche all’interno di quel casolare, per vedere se la ragazza si fosse rifugiata lì per la notte. Purtroppo, la sua sensazione era giusta.

Ludovica si è tolta la vita. Un terribile dramma: subito è stata avvisata la famiglia e il padre della giovane, che si trovava impegnato nelle ricerche della figlia ed era insieme alla polizia municipale è stato tra i primi ad accorrere.

La notizia del drammatico ritrovamento si è subito diffusa tra quanti – tante persone tra familiari e amici della ragazza – si erano messi da ieri a cercarla senza sosta, anche durante la notte. Alle ricerche in mattinata avevano preso parte, dopo la denuncia di scomparsa, anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)