Coronavirus, i contagi tornano a salire in provincia di Lucca: altri 80 casi in 24 ore

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus, dopo il calo dei tamponi dovuto al ponte di Ferragosto. Nelle ultime 24 ore sono infatti saliti a 80 i nuovi casi positivi in provincia di Lucca. Ieri erano stati 56.

Anche il dato regionale è in crescita con 675 nuovi casi.

Nel dettaglio sono 37 i nuovi casi nella Piana di Lucca (Porcari 4, Altopascio 5, Montecarlo 1, Lucca 20, Capannori 7).

Cinque i casi in Valle (Pieve Fosciana 1, Coreglia 3, Bagni di Lucca 1).

Altri 37 i casi in Versilia (Pietrasanta 8, Viareggio 21, Massarosa 6, Camaiore 2).

In Toscana sono 263.574 i casi di positività al coronavirus, 675 in più rispetto a ieri (644 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna con un’età media di 79,5 anni.