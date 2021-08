Incendi, giornata di superlavoro in tutta la Lucchesia

Una giornata di superlavoro per i vigili del fuoco e i volontari Aib, per incendi di vegetazione in tutta la provincia. Nel pomeriggio di oggi (18 agosto) le fiamme hanno interessato un tratto di pineta lungo viale dei Tigli. Sterpaglie sono bruciate anche nella Piana, in particolare a Montecarlo ma la situazione è rimasta sotto controllo.

Un incendio di bosco, sempre nel pomeriggio, è scoppiato nella boscaglia nel territorio del comune di Molazzana.