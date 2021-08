Morta a 29 anni per covid, la famiglia presenta denuncia in procura

“Presenteremo denuncia, va fatta luce, tramite l’autorità giudiziaria, sulla morte di Katia Lamberti”

E’ quanto affermato alla nostra redazione dall‘avvocato Lorenza Calvanese, del Foro di Arezzo che si occupa della vicenda, incaricata dalla famiglia.



Una denuncia contro ignoti, affinchè la procura di Lucca apra un fascicolo di indagini, con la richiesta delle cartelle sanitarie. Con la volontà di capire, con certezza, cosa abbia provocato la morte della giovane.

“Katia 20 giorni prima si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica in una clinica privata a Firenze – spiega il legale – ma era sana come un pesce, nessun problema. Tra i punti da chiarire, dove abbia contratto il Covid e come mai durante la quarantena l’Usca non sia andata a casa a visitarla e monitorare la situazione sanitaria”.

Quanto all’esame autoptico, eseguito ieri, anche il legale non ha notizie sugli esiti: “Ho solo saputo – afferma – che sono stati fatti dei prelievi di tessuto, ma per le risposte occorrono diversi giorni”.

Intanto per domani mattina è fissato il funerale, per l’ultimo saluto alla 29enne, alla chiesa parrocchiale di Torre del Lago, frazione nella quale Katia era conosciutissima, gestendo una nota pizzeria. Tra le sue volontà, da amante di 4 zampe quale era, quella di devolvere soldi al canile della Lida Versilia.