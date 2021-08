Biker cade e si ferisce in un sentiero del Corchia: scattano i soccorsi

Biker cade e si ferisce nel sentiero che collega Col di Favilla a Isola Santa, nel retro del monte Corchia.

Incidente in montagna questa mattina, poco dopo le 11,30. L’uomo, dopo la caduta, non è in grado di muoversi in modo autonomo e per questo ha chiamato i soccorsi. Vigili del fuoco e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si sono mossi per arrivare sul posto. Gli uomini della stazione Sast di Querceta e dei vigili del fuoco hanno raggiunto il ferito, che era fortunatamente cosciente e in condizioni di salute buone. Dopo la valutazione del personale medico del 118 si è deciso che non era necessario un intervento di ambulanze o un trasporto in pronto soccorso.

Per l’intervento è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, di cui non c’è stato bisogno.