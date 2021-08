Coronavirus, 104 nuovi contagi in un giorno in provincia di Lucca

Sono 104 i nuovi casi di positività in provincia di Lucca. In aumento i numeri dei contagi, anche in regione.

In provincia di Lucca si registrano questi contagi: 24 a Lucca, 3 ad Altopascio, 16 a Capannori, 3 a Montecarlo (46 fra Lucca e Piana), 1 a Gallicano, 1 a Pescaglia, 2 a Castelnuovo (4 in Valle del Serchio), 11 a Massarosa, 13 a Camaiore, 4 a Seravezza, 19 a Viareggio, 2 a Forte dei Marmi, 5 a Pietrasanta (54 in Versilia)

In Toscana sono 264418 i casi di positività al Coronavirus, 844 in più rispetto a ieri (821 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9406 tamponi molecolari e 4.821 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 6728 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 12.320, +1,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 360 (6 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 78 anni.