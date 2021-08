Raffica dei furti all’ora di pranzo a San Macario: via oro, contanti ed anche elettrodomestici

Raffica di furti in abitazione, intorno all’ora di pranzo, a San Macario.

Da un paio di settimane la frazione, in particolare le zone di via delle Nubache e via delle Gavine, già purtroppo note per i fenomeni di spaccio di stupefacenti nei boschi nelle vicinanze, sembra essere oggetto di un’attenzione particolare di ignoti ladri.

Sono tante, infatti, le realtà che sono state ‘visitate’ dai malviventi, che hanno approfittato dell’assenza da casa, per lavoro o per ferie, degli occupanti. La curiosità è che tutti i furti si sono concentrati, come segnalano gli abitanti della zona, fra le 12 e le 15. Simile la tecnica per entrare, anche molto rudimentale: la porta di casa sfondata a colpi di piccone o aperta con un piede di porco a fare leva. Poi la visita nelle stanze per razziare quanto vi fosse di valore: oro, contanti, ma anche elettrodomestici e altri oggetti in qualche modo monetizzabili.

Gli episodi sono tutti stati denunciati alle forze dell’ordine, che stanno cercando di raccogliere tracce per individuare i responsabili.