Ad allenarsi in palestra senza green pass, sanzionati gestori e clienti in Versilia

Niente green pass in palestra, sanzionati due titolari di palestre a Viareggio e Camaiore e i clienti senza certificazione verde. I controlli sono stati effettuati dai Nas di Livorno.

Con la recente introduzione del green pass per l’accesso a determinate categorie di attività e servizi, i carabinieri del Nas hanno avviato una campagna di controllo a livello nazionale in servizi di ristorazione, palestre e piscine coperte, centri ricreativi e sale gioco e scommesse, per appurare la corretta applicazione delle procedure di ammissione degli utenti ai servizi erogati.

A oggi sono state 37 le sanzioni contestate, delle quali 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi per non aver accertato in possesso della certificazione verde Covid, ammettendo avventori a consumare pietanze e bevande al tavolo all’interno dei locali o consentendone l’accesso senza verifica. Ulteriori 18 violazioni sono state applicate nei confronti dei clienti e delle utenze per mancato possesso del green pass.

I tre quarti delle sanzioni rilevate nel corso dei controlli svolti dai carabinieri Nas sono riconducibili a strutture di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie e bar. La restante parte è stata invece individuata in palestre (24%) e sale gioco e scommesse (11%).

In ispezioni distinte condotte in tre palestre di Viareggio, Camaiore e Cervignano del Friuli, i Nas di Livorno e Udine hanno sanzionato i 3

titolari delle attività e 6 frequentatori risultati sprovvisti di certificazione verde, individuati mentre svolgevano attivitòà fisica all’interno delle struttura.