Ladri cercano di rubare il rame dalle pompe idrovore: arrestati

I tentativi di furto non risparmiano neppure il patrimonio del Consorzio di bonifica 1 Toscana nord, l’ex Consorzio di bonifica del Bientina. Questa volta a finire nel mirino di due ladri è stata la struttura che ospita la pompa idrovora che si trova lungo la via Bientinese all’incrocio per Orentano. Tutto è accaduto alcuni giorni fa una sera verso le 19, quando alcuni cittadini passando hanno notato due persone che stavano facendo strane manovre sul tetto della struttura della Bonifica. Il cittadino che ha notato la cosa, trovandola piuttosto strana, vista anche l’ora, ha dato l’allarme ai carabinieri chiamando il 112.

In paese a Orentano la voce si è sparsa velocemente e in breve è arrivata anche al sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti che dopo essersi recato personalmente a vedere cosa stesse accadendo, ha constato che c’erano delle persone che stavano caricando su un veicolo dei materiali. Il primo cittadino, saputo che i carabinieri stavano arrivando, ha informato i vertici del Consorzio di Bonifica. Intanto la chiamata del cittadino al 112 non è stata vana, perché in breve i militari dell’Arma si erano messi in moto per raggiungere il posto. Quella porzione di territori a lato della via Bientinese, per le carte è ancora comune di Bientina e per tanto la chiamata è arrivata al nucleo radiomobile dei carabinieri di Pontedera che è subito intervenuto. I militari sono arrivati in forze con una gazzella del nucleo radiomobile di Pontedera e una dei colleghi di Cascina che stavano terminando il servizio, ma non hanno lasciato cadere la richiesta di supporto.

Quando i militari sono arrivati alle pompe idrovore, hanno trovato i due che erano intenti a smontare pluviali e gronde di rame dalla struttura per poi probabilmente rivenderle come metallo pregiato. Se non fossero intervenuti i militari dell’Arma probabilmente avrebbe rubato anche materiali utili a garantire il funzionamento delle idrovore.

I carabinieri non hanno perso tempo e in breve hanno immobilizzato i due malviventi che sono stati identificati e arrestati in flagranza di reato, si tratta di due uomini con precedenti di polizia entrambi di Lucca uno di 48 anni e uno di 37 anni che ora dovranno rendere conto al giudice dei reati commessi.

Grazie alla collaborazione tra cittadini che hanno segnalato il fatto e grazie ai carabinieri intervenuti senza indugio, il materiale che era stato rubato è stato restituito al Consorzio di Bonifica Toscana nord.