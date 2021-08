Arrestato per un furto nel Ferrarese era ricercato anche a Lucca e Firenze

Ruba in un bar di Ostellato, in provincia di Ferrara, ma viene rintracciato dai carabinieri, arresto e poi condannato per direttissima dal tribunale della città estense. Doveve anche espiare una pena detentiva per una condanna a Lucca.

L’uomo, che si faceva conoscere con diversi alias, non era nuovo a disavventure giudiziarie, come hanno scoperto i militari del Norm di Portomaggiore. Il 54enne di origine rumena, infatti, era destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena a tre anni e due mesi, emessa nel 2019 a Lucca per reati contro il patrimonio in concorso, nonché di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di evasione, entrambe tuttora pendenti.

L’uomo ora si trova nel carcere dell’Arginone a Ferrara.