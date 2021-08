Lutto nell’Oltreserchio per la morte di Raffaele Giambastiani, per tutti ‘Boccio’

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico per la morte di Raffaele Giambastiani, da tutti conosciuto come Boccio.

Giambastiani ha passato la sua vita nella società calcistica Us Oltreserchio, squadra di santa Maria a Colle svolgendo, nel tempo, il ruolo di dirigente, allenatore e socio di questa storica società.

Una perdita per i tanti che lo conoscevano, non solo per la sua attività nel mondo del calcio e che non hanno mancato di far pervenire le condoglianze alla famiglia. Cui si associa l’intera redazione di Lucca in Diretta.