Escursionista cade lungo un sentiero del monte Forato

Un ciclista di 78 anni colpo da un malore nella zona del Passo Croce, sulle Alpi Apuane. E’ stato soccorso da una squadra della stazione di Querceta del Soccorso Alpino questa mattina (22 agosto). La squadra con il medico si trovava già sul posto e ha provveduto a soccorrerlo e a consegnarlo all’ambulanza.

Pochi istanti dopo la stazione è stata riattivata per un escursionista di 59 anni residente in Versilia caduto sul Monte Forato nella parte terminale della via ferrata. Pegaso 3 si è diretto sul posto e ha provveduto ad imbarcare un tecnico al campo sportivo di Retignano. Il recupero tramite elicottero è supportato via terra dai tecnici che stanno provvedendo ad aprire un varco nellavegezione per consentire il verricellamento del ferito.