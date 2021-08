Morto a 62 anni l’ex assessore e ristoratore Marco Frediani

E’ lutto a Bagni di Lucca per la prematura scomparsa dell’ex assessore e noto ristoratore Marco Frediani. Scomparso all’età di 62 anni, era stato assessore sia nella amministrazione Contrucci che in quella Donati. Al di là della sua attività politica, Frediani era molto noto in tutto il comune termale per essere stato il titolare della storica pizzeria ristorante Da Vinicio a Ponte a Serraglio.

Ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa il collega e amico Fabrizio Giovannini: “Mi legava a Frediani una sincera e profonda amicizia. Era una persona leale e diretta come quelle che piacciono a me . Se aveva una cosa da dirti la diceva senza tanti giri di parole. Bagni di Lucca perde uno dei personaggi più istrionici ma al tempo stesso più veri”.

I funerali si terranno mercoledì mattina (25 agosto)alle 10 alla chiesa di Ponte a Serraglio.