Scontro tra tre auto sul Brennero, disagi per il traffico

Un incidente che ha visto coinvolte tre auto sta creando problemi al traffico sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero.

L’incidente è avvenuto questa mattina (22 agosto) a Scesta, per cause in corso di accertamento. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenute le forze dell’ordine insieme al personale Anas per la gestione della viabilità e per le necessarie operazioni di pulizia e ripristino della viabilità.