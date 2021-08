Altopascio, nella lite spunta il coltello

Un altro evento movimentato, anche se tutto da chiarire , nel pomeriggio di oggi (23 agosto), in pieno centro ad Altopascio. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni nella zona di piazza Umberto I si è verificata una lite nella quale a un certo punto è spuntato un coltello, che sarebbe poi stato rinvenuto nelle vicinanze.

Con l’arma un uomo avrebbe minacciato un’altra persona prima di desistere dall’intento. Tanta la paura di chi ha assistito alla scena ma non è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari. Sul posto, invece, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Altopascio che hanno raccolto le testimonianze delle tante persone presenti in piazza e hanno avviato le indagini per individuare il responsabile del gesto.

La notizia si è subito diffusa in paese, con un tam tam che si è spento solamente quando sono emersi dettagli, se possibile, più rassicuranti sull’evento.