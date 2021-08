Covid, il consigliere del ministero Ricciardi: “Green pass obbligatorio ovunque”

Green pass obbligatorio ovunque per uscire dall’emergenza. Lo chiede Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute Roberto Speranza.

“Poiché l’immunità di popolazione con la variante Delta si raggiungerebbe solo con una copertura pressoché totale, al 95%, deve decidere la politica cosa fare – queste le sue parole – Sarebbe etico proteggere tutti, anche coloro che rischiano di morire perché non si vogliono vaccinare, come vediamo in questi giorni, ma si creerebbero grandi polemiche e non so se avrebbe senso alimentarle. Una ‘spinta gentile’ come quella del green pass esteso il più possibile forse in questa fase è più efficace”