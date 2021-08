Fiamme sulle colline di Sesto di Moriano: in azione gli elicotteri

Un incendio, partito da un uliveto per cause tutte da verificare, è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi (23 agosto) sulle colline di Sesto di Moriano.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo per fare sì che le fiamme non si estendano al bosco e alle case vicine. Per l’intervento è stato necessario anche allertare gli elicotteri antincendio regionali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO