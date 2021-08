Green pass, le novità: obbligatorio nelle mense aziendali e a scuola. Insegnanti sospesi se non lo hanno

Green pass, ci sono delle novità.

La prima riguarda le mense aziendali, che vengono considerate a tutti gli effetti come ristoranti. Quindi, per mangiare in mensa, i lavoratori dovranno avere la certificazione verde.

E’ il governo a specificarlo: “I lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal decreto del 17 giugno”.

La seconda riguarda il personale scolastico: gli insegnanti senza il green pass saranno sospesi. “Il mancato rispetto delle disposizioni – si legge nelle disposizioni del governo – è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.