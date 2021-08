Malore mentre passeggia in un sentiero sull’Appennino: grave un 58enne

Malore durante una passeggiata in montagna, grave un 58enne della provincia di Lucca.

È successo nella tarda mattinata di ieri sul sentiero delle cascate a Sant’Anna Pelago. L’uomo stava passeggiando con la moglie quando, giunto in prossimità della terza rapida, si è sentito male, accusando un forte dolore al torace e difficoltà respiratorie. Immediata la richiesta di soccorso da parte della moglie. Il 118 ha inviato l’ambulanza, la squadra del Soccorso alpino e speleologico della stazione Monte Cimone e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico del Cnsas.

I tecnici arrivati sul posto hanno confermato la richiesta dell’elicottero che fortunatamente era già in zona. Il personale dell’eliambulanza è stato sbarcato con verricello, in quanto non era possibile l’atterraggio. Il 58enne è stato così trasferito in cardiologia al Sant’Agostino Estense di Baggiovara, in provincia di Modena, con codice di massima gravità e le sue condizioni sono serie.