Vaccini per i giovani, a Marina di Pietrasanta il camper della Regione

Farà tappa mercoledì (25 agosto) dalle 16 alle 24 a Marina di Pietrasanta, in piazza Europa, il camper attrezzato del progetto GiovaniSìVaccinano per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi toscani a vaccinarsi contro il Covid.

Si potranno vaccinare anche le persone da 12 fino a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Johnson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione.

Ogni giorno sono messi a disposizione 150 vaccini, prenotabili sul portale online regionale (si seleziona le provincia con “vaccini in spiaggia”). Era stato il sindaco, Alberto Giovannetti a chiedere personalmente al presidente Giani, l’inserimento di una tappa anche a Marina di Pietrasanta. “È una bella occasione, per chi ancora non lo ha fatto, di vaccinarsi – spiega il primo cittadino, Giovannetti – Il vaccino è l’arma più efficace che abbiamo per evitare di tornare a rinchiuderci nelle nostre case, isolati e spaesati tra coprifuoco e lockdown. Questa battaglia si vince insieme. Vaccinatevi in nome della vita”.

Per consentire l’iniziativa sarà istituito dalle 8 alle 23,30 in piazza Leonetto Amadei, il divieto di sosta con rimozione forzata per tre stalli di sosta.