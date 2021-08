Escursionista olandese in difficoltà sul monte Cavallo: interviene il Soccorso Alpino

La stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico è intervenuta con i propri tecnici verso il monte Cavallo, dove un ragazzo olandese, geolocalizzato dal software in dotazione al Cnsas, si trova in difficoltà in un canale tra la foce del monte Cavallo e il versante opposto al canal Cambron.

Si trova sotto la vetta del Cavallo e si è perso in una traccia di sentiero in questo canale, ripido e impervio. L’escursionista è ben equipaggiato e sta bene.