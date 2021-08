Commozione, lacrime e tanta emozione. Con un pensiero fissso a Ludovica, una ragazza di 24 anni andata via troppo presto da questo mondo.

Erano in tanti, amici, conoscenti, parenti, questa sera (24 agosto) in piazza San Michele a Lucca a ricordare Ludovica Tocchini, 24 anni di Montecarlo, morta lo scorso 17 agosto. L’appuntamento era per stasera proprio nella piazza preferita da Ludovica, la piazza del divertimento e della spensieratezza. Un appuntamento per condividere con più persone possibile, dopo i funerali inevitabilmente limitati nelle presenze a causa delle regole anti Covid, l’affetto verso una persona amata che non c’è più.

Tutti i partecipanti indossavano una maglietta bianca con una frase, un ricordo personale, impresso sopra. Poi, a un certo punto, i palloncini riempiti di elio, anch’essi rigorosamente bianchi, sono stati lanciati in cielo. Per salutare Ludovica, per tutti Ludo, “anima libera”.

La stessa scena che si svolgeva in piazza San Michele contemporaneamente, alle 21, si ripeteva anche per le vie di Montecarlo. Per un ricordo condiviso e un abbraccio collettivo alla famiglia e a chi gli ha voluto bene. E un semplice, intenso, ‘ciao Ludo’ lanciato al cielo.