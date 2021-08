Una nottata movimentata quella fra domenica e lunedì in piazza del Salvatore. Almeno a giudicare dalle tracce lasciate davanti alle attività commerciali della piazza. Che parlano quantomeno di una violenta lite, ad opera di ignoti, che non solo hanno divelto sedie e tavolini, probabilmente usati come oggetti contundenti, ma hanno lasciato anche tracce di sangue sul selciato a due passi dalla sede della Misericordia di Lucca,

Nelle foto, che ritraggono i tavoli dell’enoteca di piazza del Salvatore, si possono vedere i resti di una notte di violenza, segni peraltro mitigati dall’intervento di un residente che, prima dell’apertura del locale, aveva già riassettato la situazione alla bell’e meglio.

Foto 2 di 2



Un altro segnale di quella malamovida, che in quest’estate in cui si sta tentando di uscire dall’emergenza Covid, ha troppo spesso occupato le cronache cittadine, soprattutto quelle delle ore notturne.