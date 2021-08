Da ieri (24 agosto) a Viareggio in Piazza Mazzini l’iniziativa “Vaccini in spiaggia” del progetto “GiovaniSìVaccinano” per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi toscani a vaccinarsi contro il Covid.

Si potranno vaccinare anche le persone da 12 fino a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa prevede, in questa prima fase, la presenza di un camper attrezzato nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani in sei località costiere, di competenza territoriale della Asl sud est, a partire dal 7 agosto fino a giovedì 12 agosto, dalle ore 10 alle 24, con l’obiettivo di favorirne la vaccinazione con prima dose.

“Vacciniamoci”, raccomanda il sindaco di Viaregggio Giorgio Del Ghingaro