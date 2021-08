Brucia il bosco a Mutigliano, in azione due elicotteri

Un altro rogo di bosco in Lucchesia. Sono giorni che le fiamme funestano, in vari luoghi, la boscaglia in provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio di oggi (25 agosto) un incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, nella zona di Mutigliano.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, insieme alle squadre di operai della Mediavalle e di Racchetta Vorno. In azione ci sono anche due elicotteri regionali.

L’incendio ha interessato un bosco misto di pini e querce dopo aver bruciato campi e oliveti. Le fiamme sono spinte da un vento moderato e stanno risalendo una collina. A terra, sotto il coordinamento di un direttore operazioni, sono impegnate nello spegnimento 4 squadre di volontariato antincendio e operai forestali con il supporto dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la parte incendio in prossimità delle abitazioni.