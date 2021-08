Servizi igienici pubblici, prorogato di tre ore l’orario di apertura

Trovare un bagno pubblico in centro storico, in alcune ore della giornata, può essere addirittura impossibile. E soprattutto d’estate, con l’afflusso dei turisti, l’annoso problema si ripresenta puntuale.

Per ovviare ai disagi, il Comune di Lucca ha disposto, con una apposita determina, di incrementare di ulteriori 3 ore giornaliere l’apertura dei servizi igienici pubblici che si trovano in via Pescheria.

Gli uffici hanno dato il via libera, prevedendo come corrispettivo per la cooperativa che gestisce il servizio di 4.670 euro. L’aumento dell’apertura giornaliera resterà in vigore fino alla fine di dicembre.