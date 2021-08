Sul cellulare solo due numeri per sfuggire alle indagini: foglio di via da Forte dei Marmi per un 40enne

Il questore di Lucca, su proposta della stazione dei carabinieri di Forte dei Marmi, ha emesso un foglio di via bbligatorio nei confronti di un cittadino italiano, di 40 anni, residente a Napoli.

L’uomo, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato fermato qualche giorno fa dai carabinieri mentre, privo di documenti, si aggirava guardingo sulle vie principali.

Ad insospettire i militari, oltre ai precedenti, anche il fatto che nella scheda telefonica in suo possesso vi fossero solo 2 numeri in memoria, indice del fatto che si trattava di un cosiddetto citofono, ovvero un telefonino di comodo per sfuggire alla rete delle indagini.

Non si esclude che potesse essere a caccia di orologi di valore.

L’uomo non potrà più fare rientro nella provincia di Lucca per 2 anni.