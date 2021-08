Tamponi a prezzi calmierati, ecco le farmacie che aderiscono all’accordo

Tamponi a prezzi calmierati, tante farmacie a Lucca e provincia aderiscono all’accordo nazionale.

Elio Rossi, presidente di Farmalucca – Associazione Titolari e Proprietari di farmacie private – informa tutti i cittadini, che le farmacie che effettuano i tamponi nasali antigienici hanno aderito all’accordo nazionale stipulato tra la Federfarma Nazionale, il Ministro della Salute, il commissario straordinario, in ottemperanza a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

“Tale accordo – evidenzia il dottor Rossi – stabilisce che le farmacie aderenti, effettuano i tamponi antigienici (approvati dal Ministero della Salute) ad un prezzo calmierato di 8 euro per la fascia di età 12-17 e di 15 per le persone maggiorenni. Il mio consiglio – suggerisce Rossi – è di prendere appuntamento nella farmacia prescelta, aggiungo inoltre che le farmacie utilizzano il sistema Ts per la registrazione dei test effettuati e rilasciano il green pass che ha validità di 48 ore dall’avvenuta esecuzione del tampone. Ancora una volta la farmacia si qualifica come presidio fondamentale sul territorio, quale punto di riferimento per il cittadino a supporto dell’emergenza sanitaria in questo difficile momento”.

L’elenco delle farmacie aderenti