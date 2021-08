Quattro in ospedale dopo l’incendio nell’abitazione, paura a Lunata

Quattro persone evacuate e tanta paura in un condominio di Lunata, per l’incendio scoppiato all’interno di un appartamento. Le fiamme sono scoppiate in un complesso di più abitazioni sulla via Pesciatina, proprio di fronte alla chiesa della frazione del comune di Capannori. Tutti gli occupanti dell’appartamento posto al secondo piano della palazzina, sono stati condotti al pronto soccorso per intossicazione: nessuno di loro sarebbe comunque in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti dell’immobile, facendoli uscire di casa prima di iniziare le operazioni di spegnimento. Per evacuare uno dei quattro è stato necessario l’utilizzo dell’autoscala. Gli occupanti sono stati poi soccorsi dalle ambulanze e condotti al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

L’allarme è scattato attorno alle 17 di oggi (25 agosto), dopo che all’improvviso l’ambiente dell’appartamento è stato invaso dal fumo e poi dalle fiamme.

In breve i pompieri di Lucca sono arrivati sul posto, intervenendo per spegnere il rogo. Non sono mancati i disagi per la viabilità a causa dell’ingombro di parte della carreggiata da parte dei mezzi impegnati nelle operazioni. Sono in corso anche gli accertamenti del caso per capire l’origine del rogo. Stando ad una prima ricostruzione, il rogo è partito dalla camera da letto ma in breve il fumo ha invaso anche gli altri ambienti della casa mentre le fiamme hanno provocato danni anche all’appartamento al piano superiore: entrambi sono stati dichiarati inagibili.