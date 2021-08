Il Nucleo sicurezza urbana della polizia municipale di Lucca ha scoperto mercoledì scorso (25 agosto) un bivacco sul Serchio e sequestrato sostanze stupefacenti e materiali per coltivare marijuana.

All’alba il nucleo ha effettuato un intervento nell’alveo del fiume Serchio dove era stato segnalato e successivamente individuato un bivacco nascosto nella vegetazione e non visibile dalla vicina via della Scogliera. L’area era sottoposta alla sorveglianza anche attraverso il drone in dotazione al comando della polizia municipale.

Al suo interno è stato sorpreso un uomo senza fissa dimora a Lucca ma con residenza in altro comune della provincia. Con lui una pianta in vaso di marijuana ma anche con un quantitativo notevole di flaconi di fertilizzanti specifici, in quantità tali da far presupporre che si stesse predisponendo l’avvio di una coltivazione estesa.

Gli agenti hanno verificato che l’uomo era già stato denunciato in merito alle operazioni volte a contrastare lo spaccio nella zona degli spalti delle Mura al Parco Valgimigli condotte in collaborazione con il nucleo antidroga della questura di Lucca che, anche in questa occasione, ha fornito supporto informativo.

L’uomo è stato identificato e denunciato, i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro probatorio e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutta l’area è stata ripulita da Sistema Ambiente Lucca nella giornata di ieri (26 agosto)