Tenta di cambiare strada alla vista dei carabinieri: aveva la droga sul motorino

I carabinieri della stazione di Lido di Camaiore hanno arrestato un 19enne di Camaiore, sorpreso con diverse dosi di stupefacente, soldi e materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Il giovane infatti è stato notato la scorsa notte da una pattuglia dell’arma mentre percorreva una via di Lido di Camaiore a bordo del suo ciclomotore.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di cambiare strada per evitare il controllo ma la manovra ha insospettito i Carabinieri che lo hanno subito raggiunto e fermato.

Il giovane è stato quindi sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di oltre 13 grammi di marijuana, già suddivisi in 11 dosi pronte per lo spaccio, di circa 350 euro in varie banconote, verosimilmente provento di spaccio, di materiale per il confezionamento della sostanza e di un bilancino per la pesatura dello stupefacente.

A questo punto è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida presso il tribunale di Lucca.