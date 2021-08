Ultimatum di Giani a chi ancora non si è vaccinato: “No vax fuori dai luoghi pubblici dal 30 settembre”



Sono 500mila i toscani che non si sono prenotati per la vaccinazione anti-Covid e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, lancia l’ultimatum, anche ai 4500 medici e infermieri no vax ancora non vaccinati.